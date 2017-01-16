Imm Köln Uluslararası Mobilya Fuarı Açıldı - Köln

Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Mobilya Fuarı (IMM 2017), kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan IMM'ye bu yıl 50 ülkeden bin 200 firma katılırken, Türkiye fuarda 31 firmayla temsil ediliyor.



Fuara katılan Doğal Masa Deposu Yöneticisi Süleyman Çil, Ordu'da ceviz ağacından ürettikleri doğal masalarının uluslararası pazarda daha çok tanınmasını için geldiklerini, özellikle Avrupa'daki pazar paylarını arttırmak için bu fuara katıldıklarını söyledi.



Çil, doğal bir masanın üretim aşamasının büyük bir emek ve zaman gerektirdiğini ifade ederek, "Büyük ceviz ağaçlarının son kullanıcıya ulaşana kadar, topraktan kesimi dahil hepsi bize aittir. Kesildikten sonra dinlenmesi, fırınlanma aşaması ortalama bir yılı buluyor, yani bir yıl sonra mobilya haline getirebiliyoruz." dedi.



Fuarın ilk günü olmasına rağmen Avrupalıların ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çil, "Bizim gibi doğal kütükten mobilya üreten çok firma var ancak kaliteli ceviz ağacından üreten çok fazla yok. Türk mobilya sektörü son yıllarda büyük bir atılım içinde, özellikle Bursa İnegöl mobilya konusunda dünyada kendinden söz ettiriyor. gelecekte ülke olarak sektörde daha da ilerlemek ve dünyaya açılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Türk mobilya sektörü gelecekten ümitli"



Aktan Sandalye Yöneticisi Mehtap Aktan ise sandalye ve masa ağırlıklı olarak her türlü ahşap mobilya üretimini yaptıklarını dile getirerek, 15 farklı ülkeye üretimlerinin yaklaşık yüzde 50'sini ihraç ettiklerini söyledi.



Sektörün buluşma yerlerinden biri olan bu fuara yeni müşteriler bulup yeni pazarlara açılmak için katıldıklarını ifade eden Aktan, şunları söyledi:



"Türk mobilya sektörü dünyada çok avantajlı bir durumda ancak halk ettiği konumda değil. Çok çalışmamız gerekiyor. Yan sanayinin bu konuda bize destek olması gerekiyor. Mobilya sadece tek bir atölyeden çıkan ürünlerden oluşmuyor. İtalya ve Almanya'daki gibi yan sanayide düzenli bir şekilde büyümeli ve gelişmeli. ithal ürünlerle ihracat yapmaya çalışmak diğer ürünlerde olduğu gibi mobilyada da dezavantaj. Ülke olarak Avrupaya ve yeni gelişen pazarlara yakınız. Çok çalışıp doğru koleksiyonlar seçerek üretimlerimizi genişletebiliriz. üretim konusunda iyiyiz, genç bir nüfusumuz var, gelecekte Türk mobilya sektörünün daha iyi yerlere geleceğini umuyorum."



Dünya mobilya sektöründeki son yeniliklerin sergilendiği fuar, 22 Ocak tarihine kadar açık kalacak.