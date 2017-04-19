Imf, Türkiye'nin 2017 Büyüme Tahminini Düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2017 yılında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2.5'e düşürdü.



IMF'nin yılda iki kez açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunun Nisan sayısında Türkiye için büyüme rakamları geçen sayı olan Ekim 2016'ya göre revize edildi. Türkiye'nin Ekim ayında 2017 yılın için yüzde 3 büyüyeceği tahmin ediliyorken son yapılan tahminde bu rakam 2.5'e düşürüldü.



IMF, 2018 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin ediyor. Türkiye ekonomisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında yüzde 2,9 büyüme kaydetti. IMF, son raporunda gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik büyüme potansiyelinin karışık bir tablo çizdiğini vurgularken, Türkiye ve Orta Doğu'da jeopolitik gelişmeler dolayısıyla büyümenin geride kaldığını belirtiyor.



Raporda, IMF'nin gelişmekte olan ekonomilere yönelik büyüme beklentileri değişmedi. Kurum, gelişmekte olan ekonomiler için yaptığı tahminde bu yıl yüzde 4.5 ve gelecek yıl yüzde 4.8 genişleme öngörüyor.



Bu gruba dahil olan Rusya ve Çin'e yönelik büyüme beklentilerinin yukarı, bazı Latin Amerika, Afrika ve Avrupa ülkelerine yönelik beklentilerin ise aşağı yönlü revize edilmesi ise dikkat çekti. Buna göre, Rusya'ya ilişkin büyüme beklentileri bu yıl yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e ve 2018 için yüzde 1,2'den yüzde 1,4'e çıkarıldı. IMF ekonomistleri, Çin'in 2017 büyüme beklentisini yüzde 6,5'ten yüzde 6,6'ya ve 2018 büyüme beklentisini yüzde 6,0'dan yüzde 6,2'ye çıkardı.