IMF'ten 'Düşük Faiz' Uyarısı
IMF gelişmiş ülkelerde uzun süredir devam eden düşük faiz ortamının finansal kuruluşlar için önemli zorluklara neden olabileceğini açıkladı.
IMF gelişmiş ülkelerde uzun süredir devam eden düşük faiz ortamının finansal kuruluşlar için önemli zorluklara neden olabileceğini açıkladı. IMF en büyük zararı küçük, ve mevduata dayalı bankaların görebileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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