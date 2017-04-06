Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
IMF'ten 'Düşük Faiz' Uyarısı
Ara
BİST 88.679 %-0,40
DOLAR 3,7119 %0,35
EURO 3,9608 %0,38
PARİTE 1,0661 %-0,02
ALTIN 149,46 %0,09
FAİZ 11,46 %0,61
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

IMF'ten 'Düşük Faiz' Uyarısı

IMF gelişmiş ülkelerde uzun süredir devam eden düşük faiz ortamının finansal kuruluşlar için önemli zorluklara neden olabileceğini açıkladı.

IMF'ten 'Düşük Faiz' Uyarısı

IMF gelişmiş ülkelerde uzun süredir devam eden düşük faiz ortamının finansal kuruluşlar için önemli zorluklara neden olabileceğini açıkladı. IMF en büyük zararı küçük, ve mevduata dayalı bankaların görebileceğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Finans