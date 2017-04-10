IMF Raporunun 2. ve 3. Bülümü Yayımlandı
IMF, dünya genelinde artan korumacı politikalar ve sıkılaşan finansal koşulların gelişmekte olan ekonomileri zorladığını bildirdi.
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