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IMF Raporunun 2. ve 3. Bülümü Yayımlandı
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IMF Raporunun 2. ve 3. Bülümü Yayımlandı

IMF, dünya genelinde artan korumacı politikalar ve sıkılaşan finansal koşulların gelişmekte olan ekonomileri zorladığını bildirdi.

IMF Raporunun 2. ve 3. Bülümü Yayımlandı

IMF, dünya genelinde artan korumacı politikalar ve sıkılaşan finansal koşulların gelişmekte olan ekonomileri zorladığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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