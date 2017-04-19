IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Özbekistan ekonomisinin 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 6 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Özbekistan ekonomisinin 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 6 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, Özbekistan ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesi bekleniyor. IMF, daha önce de ülke ekonomisinin 2017'de yüzde 6 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Rapora göre, Özbekistan ekonomisinin 2018 yılında yine yüzde 6 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Ülkede yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 8,6, gelecek yıl da yüzde 8,8 gerçekleşmesi öngörülüyor.

Özbekistan'da geçen yıl büyüme yüzde 7,8, enflasyon ise yüzde 8 olarak gerçekleşmişti. Hükümet, bu yıl yüzde 7,8 büyüme hedefliyor.

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Uluslararası Para Fonu, Özbekistan, Enflasyon, Hükümet, Ekonomi