IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelinde artan korumacı politikalar ve sıkılaşan finansal koşulların gelişmekte olan ekonomileri zorladığını bildirdi.



IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2017 sayısının 2'nci ve 3'üncü bölümlerini yayımladı.



Raporun 2'nci bölümünde "Gelişmiş ülkelerdeki artan korumacı ekonomik politikalar ve ABD para politikasının normalleşmesiyle sıkılaşan finansal koşullar, gelişmekte olan piyasalar ve ekonomiler için zorlu bir ortam oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.



Küresel üretim ve tüketimin yüzde 75'inden fazlasını oluşturan gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomiye dahil olmasıyla ticaret, dış talep ve dış finansal koşulların bu ülkeler için önemli faktörler haline geldiğine işaret edilen raporda, "Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri ve piyasaları, son yıllardaki en karmaşık dış ortamla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulunuldu.



Raporda, küresel ekonomideki yapısal değişimler nedeniyle gelişmekte olan piyasa ve ekonomilerin, 2000 yılından sonraki döneme kıyasla, şu anda daha az destekleyici dış ortamla yüz yüze oldukları vurgulandı.



Gelişmekte olan ülkelere tavsiyeler



Raporda gelişmekte olan ülkeler için tavsiyelerde de bulunuldu.



"Gelişmekte olan piyasalar ve ekonomiler, kurumsal çerçevelerini güçlendirerek, ticari bütünlüklerini koruyarak ve döviz kuru esnekliğine izin vererek dış koşullardan en iyi şekilde yararlanabilir." tavsiyesine yer verilen raporda, bu ülkelerin yüksek cari açık, dış borç ve yüksek kamu borcundan doğan zayıflıklarını sınırlandırmaları gerektiği kaydedildi.



Raporun 3'üncü bölümünde sosyal yardımları da kapsayan ve işçilere ödenen milli gelir payının birçok ülkede düşüş eğiliminde olduğuna işaret edildi.



Gelişmiş ekonomilerde iş gücü geliri paylarının 1980'lerden bu yana düşmekte olduğu vurgulanan raporda, söz konusu payların 2008 finansal krizi öncesinde son yarım asrın en düşük seviyesine gerilediği ve bu tarihten beri toparlanamadığı kaydedildi.



Raporda, ayrıca, iş gücü paylarındaki düşüşün artan gelir eşitsizliğini beraberinde getirdiği belirtildi.



Eşitsizliğin sosyal gerginliğe neden olabileceği ve ekonomik büyümeye zarar verebileceği uyarısında bulunulan raporda, verimlilikteki artışın düşük kalması durumunda ücretlerdeki yükselişin de gelecekte sınırlı kalmasına yol açabileceği vurgulandı.