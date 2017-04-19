Imf, Mali Gözetim Raporu'nu Yayınladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD'de beklenen mali genişlemenin boyutuna ve içeriğine yönelik bilgi eksikliği, Avrupa'daki seçimler ve Çin'de yaklaşan parti kongresinin ekonomik politikalara yönelik belirsizliği artırdığına işaret etti.



IMF'nin her yıl iki kez hazırladığı Mali Gözetim Raporu'nun Nisan 2017 sayısı "Daha azla daha fazlasını başarmak" başlığıyla yayınlandı.





Global ekonominin düşen verimlilik, teknolojik değişimler ve ekonomik entegrasyonu içeren büyük dönüşümler geçirdiği belirtilen raporda, yeni dönemde mali politikaların kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için geçmişe kıyasla daha büyük rol üstleneceği vurgulandı.





Diğer taraftan, belirsizliklerle çevrili ekonomik görünüm ve yıpranan kamu bilançolarının önemli zorluklar yarattığı kaydedilen raporda, "Bu nedenle, mali politikaların daha kısıtlı bir ortamda, daha azla daha fazlasını ve daha iyisini başarmak gibi zorlu bir görevi var" değerlendirmesine yer verildi.



"Gelişen ülkelerde mali iyileşme emtia piyasalarına bağlı"



IMF'nin raporunda gelişmiş ülkelerin mali duruşlarını, 5 yıl süren kademeli konsolidasyonun ardından 2016'da bir nebze gevşetmelerine karşın 2017 ve gelecek yıllarda nötr bir mali tutum sergilemelerinin beklendiği ifade edildi.



Bunun sonucunda gelişmiş ülkelerin kamu borçlarının orta vadede istikrar kazanacağı belirtilen raporda, bu ülkelerin kamu borcu ortalamasının gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 100'ün üstünde olacağına işaret edildi.



IMF ekonomistleri, yükselen piyasalar ve gelişen ülkelerdeki mali kötüleşmenin sonuna gelindiği görüşünü paylaştıkları raporda, bu ülkelerde beklenen mali iyileşmenin büyük oranda emtia piyasalarındaki gelişmelere bağlı olduğu vurguladı.





Raporda, "Petrol ihracatçıları, harcamalarını gelirleriyle aynı seviyeye getirmek için büyük konsolidasyon planları uyguluyorlar. Mali açıklarının 2016-2018 döneminde yaklaşık 150 milyar dolar düşmesi bekleniyor. Petrol ithalatçılarının mali açıklarının GSYH'larına oranı ise 2017 boyunca genel olarak sabit kalmalı ve orta vadede kademeli bir konsidolasyon izlenmeli" yorumunda bulunuldu.





"Küresel mali görünüm bulutlu"



Öte yandan, gelecek dönemdeki politikalara ilişkin belirsizliğin ve makroekonomik risklerin küresel mali görünümü bulutlu hale getirdiğinin altı çizilen raporda, şu ifadelere yer verildi:





"ABD'de beklenen mali genişlemenin boyutuna ve içeriğine yönelik spesifik bilgilerin eksikliği, Avrupa'daki seçimler ve Çin'de yaklaşan parti kongresi politika belirsizliklerine katkıda bulunuyor. Yükselen ve gelişen ekonomilerde faiz oranlarının hızlı yükselmesi, doların kayda değer seviyede değer kazanması ve düşük emtia fiyatları borç kırılganlıklarını kötüleştirebilir ve özellikle şirketlerin örtülü kamu garantisiyle aldıkları borçların şarta bağlı hale gelmesini tetikleyebilir"



Raporda, ayrıca mali politikaların konjektür karşıtı, büyüme dostu ve kapsayıcı olması gerektiği vurgulanırken, üye ülkelere özellikle vergi sistemini verimliliği destekleyecek şekilde iyileştirmeleri tavsiyesinde bulunuldu. IMF ekonomistlerinin rapordaki projeksiyonlarına göre, ülkelerin kaynak dağılımındaki bozuklukları azaltılması, yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) artışını yüzde 1,00 puan yükseltebilir.