IMF Küresel Finansal İstikrar Raporu

Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunda siyasal belirsizliklerin finansal istikrar için risk yarattığına işaret edilerek, "ABD'de beklenen vergi reformu ve deregülasyonlar, büyüme ve borçlanma açısından beklendiği kadar iyi sonuçlar vermezse, risk primi ve volatilite hızla yükselerek finansal istikrara zarar verebilir." uyarısında bulunuldu.



IMF, yılda iki kez hazırladığı "Küresel Finansal İstikrar Raporu"nun Nisan 2017 sayısını yayımladı.



Geçmiş sayılara kıyasla daha olumlu bir dilin hakim olduğu raporda, küresel finansal istikrarın Ekim 2016'da yayınlanan son rapordan bu yana iyileştiği belirtildi.





Raporda, uzun vadeli faiz oranlarındaki kısmi yükselişin bankaların ve sigorta şirketlerinin bilançolarını desteklediği kaydedildi.



Ayrıca, küresel borsalardaki kazançların daha iyimser bir görünüme işaret ettiği anlatılan raporda, şu ifadelere yer verildi:





"ABD'deki varlık piyasaları, mart ayında yatırımcıların vergi reformu, altyapı harcamaları ve regülasyonların kaldırılması umuduyla rekor seviyelere yükseldi. ABD dışındaki piyasalarda son 6 ayda daha yüksek büyüme ve emtia fiyatları beklentileriyle istikrarlı yükseldi. Aynı zamanda, risk primi ve volitilite azaldı."



Öte yandan, piyasalardaki iyimserliğe neden olan daha hızlı büyüme beklentisinin gerçekleşmesi için doğru politika kombinasyonuna ihtiyaç duyuldu vurgulanan raporda, ABD yönetiminin finansal değil ekonomik risk alımını güçlendirecek araçları kullanması tavsiyesinde bulunuldu.



Siyasi belirsizliğin finansal istikrar için risk yarattığı vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:





"ABD'de beklenen vergi reformu ve deregülasyonlar, büyüme ve borçlanma açısından beklendiği kadar iyi sonuçlar vermezse, risk primi ve volatilite hızla yükselerek finansal istikrara zarar verebilir. Gelişmiş ülkelerde korumacılığa kayılması, küresel büyüme ve ticareti yavaşlatabilir, sermaye akışlarına ket vurabilir ve piyasadaki güveni kötüleştirebilir. "