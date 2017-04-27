IMF Eski Başekenomisti'nden "Şehirdeki Tek Oyun"

Uluslararası Para Fonu (IMF) eski Başekonomisti ve Araştırma Direktörü Mohamed El-erian'ın, "Şehirdeki Tek Oyun" adlı kitabı, "Küresel Ekonomide Kritik Yol Ayrımı; Merkez Bankaları, İstikrarsızlık ve Yeni Bir Çöküşten Kaçınmanın Yolları" altbaşlığıyla Scala Yayıncılık'tan yayımlandı.



"Beş yılın sonunda küresel ekonomi nasıl bir seyir izleyecek?"



Çevirisini Canan Feyyat'ın yaptığı kitabın tanıtınmında, Harvard Üniversitesi Thomas D. Cabot Kamu Politikası kürsüsünde Profesör Kenneth Rogoff da, "Mohamed El-Erian bugün her yerde karşımıza çıkan yeni normal kavramının mucidi olarak biliniyor" dedi ve şu konuların altını çizdi:



"Beş yıl önce, küresel ekonominin kaybetmiş olduğu zemini yeniden kazanmasının yıllar alabileceğinden kaygılanıyordu. Şimdi ise, uçurumdan aşağı yuvarlanmasından endişeleniyor. Şehirdeki Tek Oyun önümüzdeki beş yılın sonunda küresel ekonominin nasıl bir seyir izleyeceğini anlamaya çalışan herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap."



"İleriye yönelik düşünceleri gerçekten de dikkate alınmaya değer"



ABD eski Hazine Bakanı Lawrence H. Summers da kitap için, "Mohamed El-Erian yatırım analisti, yatırımcı ve piyasa yorumcusu olarak olağanüstü bir kariyere sahip. Getirdiği yeni normal kavramı geleceği gören, tahrik edici bir nosyon oldu ve doğru çıktı. Kabul edin veya etmeyin, bu güçlü kitapta yer verdiği ileriye yönelik düşünceleri gerçekten de dikkate alınmaya değer" dedi.



"Önemli ekonomik sorunlara tamamen vakıf olmamızı sağlıyor"



New America Başkanı ve CEO'su Anne-Marie Slaughter da kitap ile ilgili görüşlerini, "Şehirdeki Tek Oyun küresel ekonomik sistemin işleyişi, içinde bulunduğumuz ciddi zorluklar ve bunlarla ilgili yapmamız lazım gelenler konusunda mutlaka okumanız gereken belki de tek kitap olabilir. El-Erian'ın açık anlatım konusundaki doğuştan yeteneği ve kullandığı ilgi uyandırıcı örnekler, önemli ekonomik sorunlara tamamen vakıf olmamızı sağlıyor" diye özetledi.



"Mohamed El-Erian'dan daha iyi kim toplayabilir?"



Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nün en kıdemli üyesi Oliver Blanchard da kitap için, "Airbnb ve düzen bozucu teknolojilerin yükselişinden tutun da Rus dış politikasına dair kaygılara, Ortadoğu'daki büyük çalkantıya, negatif faiz oranlarına ve yeni vasata kadar dünya giderek daha kafa karıştırıcı bir yer olmakta. Yasamacıların işi akıl almayacak kadar zor. Onların (ve bizlerin) düşüncelerini, piyasalara ve politikaya dair bilgi birikimi ve parlak zekasıyla Mohamed El-Erian'dan daha iyi kim toplayabilir?" değerlendirmesini yaptı.



"Şehirdeki Tek Oyun mutlaka okunması gereken bir kitap"



"Steve Jobs" kitabının yazarı Walter Isaavson da kitabı, "Küresel ekonomi bugün düşük büyümenin ve yükselen eşitsizliklerin kuşatması altında. Mohamed El-Erian dünyanın belli başlı merkez bankalarının kullanmakta olduğu araçlara bakarak, kapsayıcı ekonomik büyümeyi nasıl teşvik edip canlandırabileceğimizi gösteriyor. Şehirdeki Tek Oyun zamanımızın en zeki ve bilgili finansal analistlerinden biri tarafından yazılmış, mutlaka okunması gereken bir kitap" diye yorumladı.



(Fotoğraflı) - İstanbul