IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu Açıkladı

IMF dünya ekonomik görünüm raporunda, 2017 yılına yönelik küresel büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e revize etti. Raporda Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,5 büyümesinin beklendiği bildirildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) 'Nisan 2017 Dünya Ekonomik Görünüm' raporunu yayımladı. IMF'nin açıkladığı dünya ekonomik görünüm raporuna göre, bu yıla yönelik küresel büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e revize edildi. IMF ekonomistleri, 2018 yılına yönelik küresel büyüme beklentisini ise yüzde 3,6'da sabit tuttu. Raporda Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,5 büyümesi beklendiği belirtildi. Türkiye'de siyasi ve jeopolitik faktörlerin büyümeyi sınırladığına işaret edilirken, "Ekonomik görünüm, yükselen siyasi belirsizlik, güvenlik endişeleri ve Türk lirasının değer kaybetmesiyle artan döviz borcu yükü nedeniyle bulanık" ifadelerine yer verildi. Türkiye'de büyümenin 2016'nın üçüncü çeyreğinde sert düştükten sonra toparlanacağı belirtilen raporda gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 3,3 genişleyeceği öngörüldü.



(İHA)