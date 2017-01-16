Imf, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu Güncelledi

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 3,4 ve yüzde 3,6'da sabit tuttu.





IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nun Ocak 2017 sayısını "Global Ekonominin Değişen Görünümü" başlığıyla yayımladı.





Raporda, geçen yıl yüzde 3,1 büyüyen küresel ekonominin 2017 ve 2018'de gelişen ülkeler sayesinde ivme kazanmasının beklendiği, buna karşın yeni ABD yönetiminin politikalarına ve global yansımalarına yönelik belirsizliğin tahminleri zorlaştırdığı, bu nedenle IMF'nin küresel projeksiyonlarını bu yıl için yüzde 3,4 ve 2018 için yüzde 3,6'da sabit tuttuğu belirtildi.



IMF'nin, ABD ve Çin'de beklenen mali genişlemenin büyümeyi hızlandırabileceğine işaret ettiği, korumacılık ve içe dönük ticaret politikalarını aşağı yönlü risklerin başında sıraladığı, küresel finansal şartların beklenenden daha hızlı sıkılaşması ve jeopolitik gerilimleri bu listeye eklediği bildirildi.



Raporda, ABD'nin büyüme tahminlerinin yeni yönetimin genişlemeci politika önerileri çerçevesinde bu yıl için yüzde 2,3'e ve 2018 için yüzde 2,5'e yükseltildiği kaydedildi. ABD'nin 2017 ve 2018 tahminlerinin ekim ayındaki raporda sırasıyla yüzde 2,2 yüzde 2,1 olarak belirlendiği hatırlatıldı.



Büyüme tahmini Almanya ve İspanya için arttı, İtalya için düştü



Raporda, Avro Bölgesi'nin 2017 büyüme beklentisinin yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya çıkarıldığı, 2018 tahmininin yüzde 1,6'da sabit bırakıldığı, bölgeye yönelik tahminlerde Almanya ve İspanya'nın büyüme hızının yükseltilmesi ile İtalya'nın projeksiyonlarının aşağı çekilmesinin etkili olduğu vurgulandı.



Almanya'nın 2017 ve 2018'de yüzde 1,4 yerine yüzde 1,5 büyümesinin beklendiği, İspanya'nın ise bu yılki büyüme tahmininin 0,1 puan artışla yüzde 2,3'e ve 2018 için 0,2 puan yükselişle yüzde 2,1'e çıkarıldığı belirtilen raporda, İtalya'nın 2017 beklentisinin yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye ve 2018 için de yüzde 1,1'den yüzde 0,8'e indirildiği bildirildi.



Fransa'nın yüzde 1,3 ve 1,6 olarak belirlenen büyüme projeksiyonlarının değiştirilmediği kaydedilen raporda, Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecinde olan İngiltere'nin büyüme beklentisinin 2017 için yüzde 1,5'e yükseltilirken, 2018 için yüzde 1,4'e indirildiği, söz konusu oranların 4 ay önce sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1,7 seviyesinde olduğu belirtildi.



Söz konusu revizyonlar çerçevesinde, IMF'nin gelişmiş ülkelere yönelik 2017 büyüme beklentisinin 0,1 puan artışla yüzde 1,9'a ve 2018 tahmininin 0,2 puan artışla yüzde 2'ye yükseltildiği kaydedildi.



Gelişen ülkelerde aşağı yönlü revizyonlar ağır bastı



Raporda, IMF'nin, yükselen piyasa ekonomileri ve gelişen ülkelere yönelik 2017 büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 4,4'e revize ederken, yüzde 4,8 seviyesindeki 2018 beklentisini değiştirmediği kaydedildi. Söz konusu ülke grubunda Hindistan, Brezilya, Meksika ve Suudi Arabistan'a yönelik projeksiyonların düşürüldüğü, en büyük aşağı yönlü revizyonun da Suudi Arabistan'ın büyüme beklentilerinde yapıldığı dikkati çekti.



Suudi Arabistan'ın bu yıl yüzde 0,4 ve 2018'de yüzde 2,3 büyüyeceği ifade edilirken, söz konusu rakamların ekim ayında yayınlanan raporda 2017 için yüzde 2 ve 2018 için yüzde 2,6 olduğu belirtildi.



Hindistan için 2017 büyüme projeksiyonunun yüzde 7,6'dan yüzde 7,2'ye revize edildiği, 2018'de ise önceki tahminler doğrultusunda ülkenin yüzde 7,7 büyümesinin beklendiği kaydedilen raporda, Brezilya'nın bu yıl yüzde 0,2 ve 2018'de yüzde 1,5 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.



Meksika'nın büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1,7 ve 2018 için de yüzde 2'ye çekildiği bildirildi.



Çin için 2017 büyüme beklentisi 0,3 puan arttı



Raporda, IMF'nin, Çin'e yönelik 2017 büyüme beklentisini 0,3 puan yükselterek yüzde 6,5'e revize ettiği, 2018 projeksiyonunu da yüzde 6'da sabit bıraktığı kaydedildi.



Rusya'ya yönelik tahminlerde değişikliğe gidilmedi. Raporda, IMF'nin, Rusya'nın bu yıl yüzde 1,1 ve 2018'de yüzde 1,2 genişleyeceği öngörüsüne yer verildi.



Raporda, Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerine yer verilmezken, ülke ekonomisinin 2016'da turizm gelirlerindeki sert düşüşle yavaşladığı, ayrıca, TL ve Meksika pesosunun son dönemde gelişen ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimleri olduğu belirtildi.



IMF, Türkiye'ye yönelik 2017 büyüme beklentisini ekim ayında yayımlanan raporda yüzde 3 olarak açıklamıştı.