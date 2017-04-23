WASHINGTON (AA) – IMF üyeleri, küresel ekonomik entegrasyondan ve teknolojik ilerlemelerden herkesin eşit yararlanması gerektiği görüşünde birleşirken, korumacılık karşıtlığında geri adım attı.



IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen 35. Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.



Bildiride, küresel ekonomik toparlanmanın ivme kazandığı, emtia fiyatlarının dengelendiği ve deflasyon riskinin azaldığı vurgulandı.



Buna karşın, ülkelerin politikalarına yönelik belirsizliğin arttığına işaret edilen bildiride, yüksek borçlanma, düşük verimlilik ve demografik değişimlerin özellikle gelişen ülkeleri için risk teşkil ettiği kaydedildi.

Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler için iç dengesizlikler ile finansal sıkılaşmanın risk oluşturduğu belirtildi.





Bildiride şu ifadelere yer verildi:





"Ticaret, finansal entegrasyon ve teknolojik inovasyon önemli avantajlar getirdi, yaşam standartlarını yükseltti ve milyonlarca insanı fakirlikten kurtardı. Ancak, uzun süren düşük büyüme geride bırakılanların endişelerini öne çıkardı. Küresel ekonomik entegrasyondan ve teknolojik ilerlemeden herkesin eşit yararlanması sağlanmalı."



- "Korumacılık ibaresi bildiriden çıkarıldı"



35. IMFC bildirisinde dikkat çeken noktalardan bir diğeri, bir önceki bildiride kullanılan "korumacılık" karşıtı ifadenin yer almaması oldu. Geçen ekim ayında yayınlanan 34. IMFC bildirisinde "Küresel ekonomi globalleşme ve teknolojik değişimden büyük fayda sağladı ancak korumacılık dahil olmak üzere içe dönük politikalar ve duran reformlar görünümü giderek artan şekilde tehdit ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.



Bu cümlenin metinde yer almamasında yeni ABD yönetiminin baskısının etkisi olduğu yorumları yapıldı. Toplantıda ABD'yi yeni Hazine Bakanı Steven Mnuchin temsil etti.



Buna karşın, metinde "Politikalarımızı net şekilde anlatmak, içe dönük politikalardan kaçınmak ve global finansal istikrarı korumaya yönelik kararlılığımızı tekrar teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.



"Korumacılık kelimesi çok muğlak"



Son IMFC bildirisinin bir önceki metinde kullanılan korumacılık karşıtı ifadeyi içermemesi, IMFC Başkanı Augustin Carstens ve IMF Başkanı Christine Lagarde toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtla IMFC basın toplantısında gündeme getirildi.



Carstens, "Korumacılık tehdidinin bildiriden kaybolmasının nedeni bu tehdidin azalması mı yoksa ABD yönetiminin baskısı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Daha öncede söylediğim gibi bu toplantıda pozitif ve yapıcı bir denge bulmaya çalıştık. Ayrıca, korumacılık kelimesinin kullanımı çok muğlak. Bu nedenle ticaretin büyümeye katkısı ve eşit fırsat ortamının desteklenmesi konularına bildirinin farklı bölümlerinde değinildi. Dolayısıyla bu 'Bardak yarı dolu mu yoksa yarı boş mu?' bakış açısına bağlı. Bizim burada yapmaya çalıştığımız neye sadık kalacağımıza, bilfiil nihai hedefimize odaklanmak. Nihai hedefimiz ticaretten faydalanmak. Hiç kimse bunu inkar etmiyor ve herkes serbest ve adil ticarete ihtiyacımız olduğu konusunda hemfikir. Bence bu bildiride gerçekten yansıtıldı."



Bu arada, IMF Başkanı Christine Lagerde, iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesine ilişkin cümlenin de bildiriden çıkarılmasına yönelik bir başka soruyu, iklim değişikliğiyle mücadeleye bildiride yer verilmese de metin içinde referans gösterilen belgelerde, bu alandaki mevcut ve planlanan çalışmaları açıklandığını söyleyerek yanıtladı. ?