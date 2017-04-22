G20 Dönem Başkanı Almanya'nın Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, "Ekonomilerimizi gelecek potansiyel krizlere karşı daha güçlü hale getirmeliyiz. Bu talep, halihazırda yüksek olan kamu ve özel borç seviyesini artırarak canlandırmak yerine yapısal reformlara odaklanmak anlamına geliyor." dedi.



IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ile katıldığı basın brifinginde konuşan Schauble, G20 üyesi ülkelerin, küresel ekonomik kısa vadeli görünümünün umut verici olduğu konusunda görüş birliğine vardığını bildirdi.



Uzun vadeli beklentilerin hala düşük olduğunu belirten Schauble, bu nedenle Almanya'nın G20 ajandasında direnç başlığına öncelik verdiğini söyledi.



Schauble, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ekonomilerimizi gelecek potansiyel krizlere karşı daha güçlü hale getirmeliyiz. Bu talep, halihazırda yüksek olan kamu ve özel borç seviyesini artırarak canlandırmak yerine yapısal reformlara odaklanmak anlamına geliyor. Genişlemeci para politikaları mali konsolidasyona ve yapısal reformlara yönelik ihtiyacı azalttı. Şimdi parasal politikaların normalleşmesine kendimizi hazırlamalıyız. Bu zor olacak."



G20 üyelerinin, ayrıca büyümenin daha kapsayıcı olması için çalışmaya devam edeceğini aktaran Schauble, bu başarılmazsa daha fazla ülkenin korumacı politikalara yönelebileceği uyarısında bulundu.



Schauble, Almanya'nın G20 ajandasındaki ikinci önceliğin ise Afrika'daki yatırım olanaklarını artırmak olduğunu anlattı. Bunun için kıtanın yatırım ortamının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Schauble,

"Özel yatırımlar çekici hale getirilirse büyüme ve istihdam artar. Biz G20 olarak bu girişimleri, siyasi bir platform sağlayarak ve ikili partnerler olarak destekleyeceğiz." diye konuştu.



Birkaç hafta önce Almanya'da bir araya geldiklerini hatırlatan Schauble, Washington'da yapılan bu oturumların ardından G20 sonuç bildirisi yayımlamayacaklarını ifade etti.



Weidmann ise küresel ekonomiyi tehdit eden belirsizliklerin kaynakları arasında jeopolitik gerilimler, ticaret çatışmalara yönelik korkular ve Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik sorular gibi siyasi gelişmelerin yer aldığını dile getirdi.



Almanya'nın G20 ajandasındaki bir diğer başlığın finansal regülasyonlar olduğuna değinen Weidmann, özellikle "yeşil finans" ile "finansal okuryazarlık ve kapsayıcılık" konularının öne çıktığını ifade etti.



ABD'ye yönelik sorulara kaçamak yanıtlar



Schauble ile Weidmann, konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Yeni ABD yönetiminin finansal regülasyonları kaldırmaya yönelik girişimlerine yönelik birkaç soruya kaçamak yanıtlar veren Schauble, gazetecilere G20 toplantılarında ABD'yi temsil eden Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in konuyla ilgili nihai kararın henüz verilmediğini bildirdiğini ve bu nedenle spekülasyon yapmayacağını söylemekle yetindi.



Schauble, Fransa'da bu hafta sonu yapılacak seçimler, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar veya terörle mücadele gibi konuların resmi oturumlarda gündeme gelmediğini sözlerine ekledi.