IMF - Dünya Bankası Bahar Toplantıları

WASHINGTON (AA) – Dünya Bankası Grubu Başkanı Kim Yong Jim, gelişmekte olan ülkelerdeki istihdam olanaklarının yaklaşık yüzde 70'inin otomasyona kaybedileceğini söyledi.



Jim, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında basın konferansı düzenledi.



Dünya Bankasının, yıllarca hayal kırıklığı yaratan küresel büyümenin güçlenmesinin cesaret bulduğunu belirten Kim, buna karşın aşağı yönlü risklerin sürdüğüne ifade etti. Savaşlar, mülteci krizi, iklim şokları ve kıtlığın birçok ülkeyi etkilemeye devam ettiğine dikkati çekerken, teknolojik gelişmelerin de bazı sorunlara yol açabileceğine işaret eden Kim, "Gelişmekte olan ülkelerde şu an mevcut olan istihdam olanaklarının yaklaşık üçte ikisinin otomasyon nedeniyle yok olmasını bekliyoruz" dedi.



Kim, geçmişteki istihdam imkanlarını geri getirmenin mümkün olmayacağını vurgularken, bu durumun halihazırda yükselen sosyal kırılmaları artırabileceği uyarısında bulundu.



Buna ilaveten, internet erişiminin insanların birbirinin nasıl yaşadığını görmesiyle birlikte daha iyi yaşam standartlarını arzu etmeye başlamasına neden olduğunu dile getiren Kim, "Bu arzuların hayal kırıklığıyla sonuçlanmasından ve sayısı giderek artan ülkelerin kırılganlık, çatışma, şiddet, aşırılık ve nihayetinde göç sarmalına yuvarlanmasından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Kim, bazı ülkelerin Dünya Bankasına sağladığı kaynakları azaltma kararı almasına yönelik soru üzerine finansal yardımlara eşantiyon gözüyle bakılmaması gerektiğinin altını çizdi.



Ayrıca küreselleşme ve serbest ticaretten uzaklaşılmasının dünya ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirten Kim, şunları kaydetti:





"Biz daha serbest ticaret, açıklığın dünyanın geleceği için kritik önem taşıdığını savunmaya devam ediyoruz. Bazı ülkeler içe kapanmayı tercih edebileceği diğer ülkelerin onları takip edeceği anlamına gelmiyor. Çin iyi bir örnek. Çin ticari partnerleriyle ticaret yapmayı bırakmayacak, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle işbirliği yapmaya devam edecek."



Dünya Bankası Grubu Başkanı Kim, ABD gibi ülkelerde serbest ticaretin istihdam kaybına neden olduğu algısının güçlenmesine atıfta bulunurken, Dünya Ticaret Örgütünün araştırmalarının istihdam olanaklarının sadece yüzde 20'sinin ticaret ve geri kalanının ise otomasyon nedeniyle kaybolduğunu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.