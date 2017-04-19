Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Imf, "Doğru Politika Karışımı Uygulanmalı"
Ara
BİST 91.085 %-0,32
DOLAR 3,6661 %0,14
EURO 3,9278 %-0,04
PARİTE 1,0710 %-0,19
ALTIN 150,64 %-0,76
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Imf, "Doğru Politika Karışımı Uygulanmalı"

IMF, finansal şartlarda iyileşmenin devam etmesi ve güçlü büyümenin gerçekleşmesi için politika yapıcıların doğru politika karışımını uygulamaları gerektiğini söyledi.

Imf,

IMF, finansal şartlarda iyileşmenin devam etmesi ve güçlü büyümenin gerçekleşmesi için politika yapıcıların doğru politika karışımını uygulamaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Politika, Finans