Imf, "Doğru Politika Karışımı Uygulanmalı"
IMF, finansal şartlarda iyileşmenin devam etmesi ve güçlü büyümenin gerçekleşmesi için politika yapıcıların doğru politika karışımını uygulamaları gerektiğini söyledi.
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