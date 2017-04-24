IMF'den Yunanistan Açıklaması
IMF, Yunanistan kurtarma programına katılmadan önce Euro Bölgesi hükümetlerinin Atina için hangi borç rahatlatma tedbirlerini alacaklarının netleştiğini görmesi gerektiğini vurguladı.
IMF, Yunanistan kurtarma programına katılmadan önce Euro Bölgesi hükümetlerinin Atina için hangi borç rahatlatma tedbirlerini alacaklarının netleştiğini görmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com
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