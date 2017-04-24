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IMF'den Yunanistan Açıklaması
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IMF'den Yunanistan Açıklaması

IMF, Yunanistan kurtarma programına katılmadan önce Euro Bölgesi hükümetlerinin Atina için hangi borç rahatlatma tedbirlerini alacaklarının netleştiğini görmesi gerektiğini vurguladı.

IMF'den Yunanistan Açıklaması

IMF, Yunanistan kurtarma programına katılmadan önce Euro Bölgesi hükümetlerinin Atina için hangi borç rahatlatma tedbirlerini alacaklarının netleştiğini görmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Dunya.com

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