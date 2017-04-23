IMF Bildirisinden 'Korumacılık' Karşıtı İfadeler Çıkarıldı
IMF üyeleri, küresel ekonomik entegrasyondan ve teknolojik ilerlemelerden herkesin eşit yararlanması gerektiği görüşünde birleşirken, korumacılık karşıtlığında geri adım attı.
IMF üyeleri, küresel ekonomik entegrasyondan ve teknolojik ilerlemelerden herkesin eşit yararlanması gerektiği görüşünde birleşirken, korumacılık karşıtlığında geri adım attı. IMFC sonuç bildirisinde bu yıl korumacılık karşıtlığı yer almadı.
Kaynak: Dunya.com
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