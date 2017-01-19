IMF Başkanı'nın Sözleri Davos'a Damga Vurdu: Dünyanın Orta Direği Sallanıyor

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nun ikinci gününe damgasını, "Orta sınıf krizi nasıl çözülür" sorusu vurdu. Bu soruya yanıt aranan oturumda konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Orta sınıfın hesaplamalara göre günlük gelirinin 10-20 dolar arasında olduğunu anlatttı. Lagarde, "Orta sınıf hem büyüyor hem küçülüyor. Orta sınıf küresel olarak büyüyor. Sayılara baktığımızda orta sınıf son 40 yılda artış gösterdi. Küresel çapta orta sınıf yüzde 7-13 oranında büyüdü. ABD gibi gelişmiş ülkelerde ise orta sınıfın oranı küçüldü" diye konuştu.

"GELİŞMEYE SIRT DÖNMEK YANLIŞ OLUR"

Yardım kuruluşu Oxfam'ın, en zengin 8 kişinin dünyanın en yoksul yüzde 50'si kadar servete sahip olduğu tespitini hatırlatan Lagarde, buna rağmen küreselleşme ve gelişmeye sırt dönmenin yanlış olacağını söyledi.

Lagarde, 3 yıl önceki Davos Zirvesi'nde artan eşitsizliğe karşı yaptığı uyarılara kendi kuruluşu içindeki ekonomistlerin bile kulak asmadığını belirterek, küreselleşme karşıtlığının ABD'deki başkanlık seçiminde Donald Trump'ın zaferine, İngiltere'deki referandumda Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) kararı alınmasına yol açmasının şaşırtıcı olmadığını ima etti.

"ULUSLAR, ULUSAL ÖNCELİKLERİNİ BİR KENARA BIRAKMAYI UNUTACAK"

Sözcü'den Engin Esen'in haberine göre ise Lagarde, 2013'te aynı yerde şu sözleri sarf etmişti: "Kesinlikle emin olabilirsiniz ki uluslar; kendi sınırları arkasına saklanma, korumacılığa yönelme, çıkar gruplarını dinleme gibi doğal eğilimlerine geri dönecektir. Ulusal önceliklerini bir yana bırakmayı unutacaklardır."

DAVOS'TA TRUMP'IN HAYALETİ DOLAŞIYOR

Dünya Ekonomik Zirvesi'nin kulislerinde konuşulan başlıca konuyu şüphesiz, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın nasıl bir çizgi izleyeceği oluşturuyor. Oturumları takip eden gazeteciler, gündüz Trump'ın "küreselleşme ve ekonomik düzeni" sarsmasından duyduğu endişeyi dile getiren pek çok CEO ve siyasetçinin, kokteyllerde cuma günü Washington'da yapılacak yemin törenine nasıl yetişeceklerinin hesabını yaptıklarını aktarıyor. Trump'ın elçisi Anthony Scaramucci, zirvede Batılı liderlerin rolünü çalarak "yıldız" olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz" sözüne karşılık olarak, "Eğer gümrük vergileri konusunda atacağımız adımlara karşılık vermeye kalkarlarsa, onlara maliyeti çok daha fazla olur" dedi.