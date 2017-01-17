Imf, ABD Ekonomisine Dair Büyüme Tahminini Yükseltti





Uluslararası Para Fonu (IMF) Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin büyüme tahminini Donald Trump yönetiminin genişlemeci politika tercihlerini de hesaba katarak, 2017 ve 2018 yılları için yükseltti.



IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl yüzde 2,3 ve 2018'de yüzde 2,5 büyüyeceği belirtildi.



IMF'nin ekim ayı raporunda bu rakamlar aynı yıllar için sırasıyla 2,2 yüzde 2,1 olarak öngörülmüştü.



IMF baş ekonomisti Maurice Obstfeld, rapora ilişkin açıklamasında, geleceğe dair ekonomik verilerin nasıl şekilleneceğini belirleyecek pek çok faktörün belirsizlik düzeyini koruduğunu söyledi.



Türkiye'ye yönelik 2017 yılı büyüme beklentisini geçtiğimiz ekim ayında



yayımlanan raporunda yüzde 3 olarak açıklayan IMF'nin, bu ayki raporunda Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına dair verilere yer almadı.



Ancak, Türkiye ekonomisinin 2016'da turizm gelirlerindeki sert düşüşle yavaşladığı, ayrıca TL ve Meksika pesosunun son dönemde gelişen ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimleri olduğu belirtildi.



Raporda ayrıca küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,4 büyüyeceği belirtildi ancak ABD yönetiminin politikalarına ve küresel yansımalarına yönelik belirsizliğin tahminleri zorlaştırdığı vurgulandı.



Auteur: euronews-tr



Tags: ABD IMF Donald Trump büyüme yükseltti tahminini ekonomisine Amerika siyaseti dair Ekonomik büyüme Amerikan ekonomisi Gepost: 16 januari 2017