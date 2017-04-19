Imf, 2017 Özbekistan Ekonomisi Büyüme Beklentisini Değiştirmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı "Dünya Ekonomik Görünümü" raporunda 2017 Özbekistan ekonomisi büyüme beklentisini yüzde 6 olarak tahmin etti.



IMF raporuna göre, 2018 içinde Özbekistan büyüme beklentisi değişmeyecek ve yüzde 6 büyüme sağlanacak. IMF'nin güncel tahminlerine göre, geçen sene yüzde 8 seviyesinde ölçülen enflasyon, 2017 sonunda yüzde 8.6'ya, 2018'de yüzde 8.8'e yükselecek. 2016 yılında Özbekistan'da ekonomi büyümesinin yüzde 7.8 olduğu belirtildi. - TAŞKENT