İmessage ile Para Transferi Mümkün! Bu Kolaylık Sadece İşcep'te

iMessage ile para aktarma kolaylığı İşCep'te!





Bankacılık hizmetlerinin mobil ile entegrasyonu hızla yayılıyor. Kare kod ile bankamatik kartınız yanında olmadan bile akıllı telefonlarınız aracılığıyla nakit çekmekte artık mümkün tabi…



Yeniliklerden biri benim oldukça dikkatimi çekti. iMessage uygulaması ile para çekebilmek çok daha ilginç geldi bana.



İşCep bir anlamda farklı bir yöntem sunuyor. Artık "iMessage" mesajlaşma servisi üzerinden hızlı ve kolayca para aktarabilirsiniz.



iMessage ile Para Transferi İşCep'te





Nasıl Kullanabilirim?





iMessage üzerinden para isteyebilmek veya para aktarabilmek için iMessage Store > Yönet menüsünden İşCep Eklentisini açmanız ve bir defaya mahsus olmak üzere İşCep'ten iMessage'ta kullanacağınız hesabı tanımlamanız yeterli olacaktır. iMessage ile tek seferde en fazla 300 TL aktarabilirsiniz.



Kimler Faydalanabilir?





iMessage ile para aktarma hizmetimizden, iOS 10 ve üzeri işletim sistemine sahip mobil cihazı olan, en güncel İşCep sürümünü kullanan ve cihaz tanımlama işlemini yapmış İş Bankası müşterileri yararlanabilmektedir.



İşCep Uygulaması Hakkında!





Telefonunuza yükleyeceğiniz İşCep uygulaması ile hesap bilgilerinize kolayca ulaşabilir, avantajlı fiyat ve oranlarla işlemlerinizi hızlı, güvenli ve kolay gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartı, fatura ödeme, para aktarma işlemleri ve daha fazlası İşCep'te sizi bekliyor.

Hem bireysel hem ticari müşterilerimizin kolayca kullandığı İşCep uygulamasını telefonunuzun tarayıcısına www.isbank.com.tr/indir yazarak hemen yükleyin, siz de İşCep kolaylıklarıyla tanışın.



Destekleyen Telefonlar



İşCep uygulaması aşağıdaki özelliklere sahip telefonları desteklemektedir.



• iOS 8 ve üzeri

• Android 4.0.3 ve üzeri

• Windows Phone8 8.0 ve üzeri



Telefonunuzun tarayıcısına www.isbank.com.tr/indir yazarak ya da aşağıdaki uygulama dükkanlarından İşCep'i yükleyebilirsiniz.



iOS Android Windows Phone



iMessage ile Para Transferi



http://www.teknotalk.com/imessage-ile-para-transferi-52641/