İmece Usulüyle Yaraları Sardılar

ŞAHİN ÖZMEN - Yozgat'ta arkadaşları Süleyman Karaaslan'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi ve eşinin de iki kolunun kırılmasının ardından adeta seferber olan Bahadın beldesi sakinleri, ailenin yaralarını imece usulüyle sararak dayanışma örneği sergiledi.



Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi sakinlerinden Süleyman Karaaslan (45), 5 ay önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti, eşi Güler'in iki kolu kırıldı. Karaaslan'ın yetim kalan 4 çocuğuna ve eşine ise belde sakinleri sahip çıktı.



Örnek bir dayanışma sergileyen belde sakinleri, kazada ölen Süleyman Karaaslan'ın yapılandırılmış 27 bin lira borcunu ödeyip, aileye yaklaşık 9 bin liraya aldıkları ineği hediye etti. Beldede yaşayan çiftçiler de Karaaslan'ın 130 dönüm tarlasını mazot ve gübre ihtiyacını da karşılayarak imece usulüyle ekti.



Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede imece geleneğinin hala canlı tutulduğunu, gerek duyulması halinde yapılacak imeceye tüm belde halkının koşarak katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.



Bunun en güzel örneğinin geçen yıl ağustos ayında trafik kazasında hayatını kaybeden Süleyman Karaaslan'ın tarlalarının çiftçiler tarafından ekilerek sergilendiğini belirten Özcan, 4 çocuk sahibi Karaaslan'ın hayatını kaybettiği kazada eşi Güler Karaaslan'ın da iki kolunun kırıldığını aktararak, şöyle konuştu:



"Evin tüm bakımı 18 yaşındaki Bayram Karaaslan'ın omuzlarına kaldı. Halkımız, Süleyman Karaaslan'ın ailesini sahiplendi. Almanya, Hollanda ve merkezi Ankara'da bulunan Bahadın Kültür Derneği ve Bahadın merkezdeki vatandaşlarımızla bir dayanışma başlattık. Öncelikle bu ailenin yapılandırılmış borçlarını ödedik. Artan parayla da bir inek aldık ve aileye teslim ettik. 4 çiftçi arkadaşımız hiçbir karşılık beklemeden tarlalarını ektiler. Kendilerine teşekkür ediyorum."



Bahadınlı çiftçilerden Muhsin Eser ise Karaaslan'ın ölümünden sonra Yalçın Koç, Fedai Turgut ve Mustafa Karaaslan ile bir araya geldiklerini ve ailenin tüm tarlalarını imeceyle sürüp ekmeye karar verdiklerini dile getirerek, "Beldemizde birçok işi imeceyle yapıyoruz. Bunun için Karaaslan ailesinin tarlalarını da imeceyle ektik. Bizler sadece Süleyman Karaaslan'a değil, ihtiyacı olan herkese imece yoluyla destek olmaya çalışıyoruz." dedi.



Belde sakinlerinden Arslan Özcan da beldede daha önce de imeceyle dayanışma yaptıklarını, Fedai Turgut'un 3 bin dönüm ay çekirdeğini dolu vurduğunu, arkadaşlarının tarlasını 10 kişi bir araya gelerek yeniden ektiklerini anlattı.



"Bana, aileme geleceğimizi verdiler"



Kazada ölen Karaaslan'ın oğlu Bayram Karaaslan ise kazada babasının vefat edip annesinin de kolları kırılıp çalışamaz duruma geldiğini ifade etti.



Babasının arkadaşlarının kazanın ardından kendilerine kucak açtığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:



"Belediye Başkanımız Dilaver Bey, babamın dostları, çiftçi arkadaşları, Avrupa'daki gurbetçilerimiz, Ankara Bahadınlılar Derneği, buradaki hemşehrilerimiz bize dar günümüzde büyük yardımlarda bulundular. Bana, aileme geleceğimizi verdiler. Önce tarlalarımızı ektiler, sonra başlattıkları kampanyayla babamın Tarım Kredi Kooperatifine olan 25 bin lira, veterinere olan 2 bin lira borcunu ödeyip, kalanı ile de bir inek aldılar. Bundan sonra hayvancılık işini devam ettireceğim hatta yapabilirsem daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Bu benim için büyük bir örnek oldu. Bizim başımıza gelen kimsenin başına gelmesin ama gelirse durumum da iyi olursa imecenin en başında ben olacağım."



Yaşadıkları trafik kazasını gözyaşları içinde anlatan anne Güler Karaaslan da "Bahadınlılar bu konularda çok duyarlıdır ve hemen bir dayanışma içine girerler. Bu kez aynı dayanışmayı bizim için gösterdiler." diyerek herkese teşekkür etti.