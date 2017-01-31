İmeak Deniz Ticaret Odasından Medya Yarışması

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesince medya yarışması düzenlenecek.



Odadan yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde denizcilik ve deniz ticaretinin kamuoyunda daha etkin tanıtılması amacıyla yazılı ve görsel alanda medya yarışması gerçekleştirilecek.



Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek yarışma, "haber, inceleme-araştırma" başlığıyla tek dalda yapılacak.



Yarışmaya, Ege Bölgesi'nde deniz ticareti, taşımacılığı, turizmi ve temizliğiyle ilgili, 1 Ocak 2016 ile 1 Nisan 2017 arasında yazılı ve görsel basında yer alan haberlerle başvuru yapılabilecek.



Amatör ve profesyoneller için düzenlenen fotoğraf dalındaki yarışmanın konusu da "Ege Bölgesi'nde deniz, deniz yaşamı, ticareti, taşımacılığı ve temizliği" olarak belirlendi.



Eserler, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Basın Danışmanlığına teslim edilecek. Yarışmaya, 4 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.



Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "www.dtoizmir.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.