İmar Planı Mevzuatı" Konulu Eğitim

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) tarafından ortaklaşa düzenlenen "İmar Planı Mevzuatı" konulu eğitime katıldı.



Eğitim Programında konuşma yapan ve kurum içi eğitimin önemine değinen Başkan Albayrak, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Hayrabolu Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Hacet, Başkan Albayrak'a karakalem portre hediye etti.



Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda iki gün süren programa katılanlara Türkiye Belediyeler Birliğinde uzman olarak görev yapan Şehir Plancısı Ayşe Ünal tarafından "644 sayılı K.H.K.'de yer alan İmara İlişkin Yetkiler, 5393 Sayılı Belediye Kanununda İmar, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda İmar, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yönetmelikleri konu ile ilgili bazı yargı kararları" konularında eğitim verildi. Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve 11 ilçe belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlük personelleri katıldı. - TEKİRDAĞ