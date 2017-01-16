İmamın Çağrısıyla Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktılar

MUŞ'un Korkut İlçesine bağlı Taşlıca köyü İmamı İbrahim Özkaya'nın çağrısı üzerine köylüler, kar nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Korkut ilçesine bağlı Taşlıca Köyü İmanı İbrahim Özkaya, yaban hayata destek vermeleri için köylülere cami hoparlöründen çağrı yaptı. Evlerinden getirdikleri yemlerle birlikte Kosor yaylasına çıkan köylüler, doğaya yem bıraktı. Yörenin karla kaplı olduğuna dikkati çeken imam Özkaya, bu zor günlerde hayvanlara merhamet edilmesi gerektiğini söyledi. Özkaya, bundan sonra da doğaya yem bırakmaya devam edeceklerini belirtti. - Muş