İmam, Temizlemek İçin Girdiği Su Kuyusunda Öldü

Kiraz ilçesinde, bahçesindeki su kuyusuna inen 30 yaşındaki Turan Baskın, toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetti.



Taşlıyatak Mahallesi'nde imam olarak görev yapan Baskın, temizlemek için evinin bahçesindeki su kuyusuna indi. Baskın kuyudayken toprak kayması meydana geldi.



Yakınlarının bildirmesi üzerine gelen sağlık ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla Baskın'ın cenazesi kuyudan çıkarıldı.



Baskın'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



İşlemlerin ardından aile yakınlarınca alınan cenaze, ikindi namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.