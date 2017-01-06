İmam Hatipliler'den Halepliler İçin Kermes

Erzincan'da İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Haleplilere yardım amacıyla bir kermes gerçekleştirildi.



Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi kız ve erkek bölümü öğrencileri ile velileri, evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle Halep'e yardım amacıyla bir kermes organize etti.



Açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün yaptığı kermese öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Milli Eğitim Müdürü Gün, Türk insanının dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun, kimsesizlerin ve garibanların dostu olduğunu belirtti.



Öğrencilerle Halep'e yardım için bir gayretin içine girdiklerini ifade eden Gün, "Öğrencilerimizin, velilerimizin el emeği ile yapmış oldukları ürünler satılıyor. Satışından elde edilecek para Ziraat Bankasında bir hesap açtırılıp oraya yatırılacak. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçeleri de dahil ediyoruz. Daha sonra bir komisyon, kamplarda en çok neye ihtiyaç duyuluyorsa o alınacak." diye konuştu.



Kermese katılan öğrenciler de yardım etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.



12. sınıf öğrencisi Şeyda Karataş, "Halepli kardeşlerimiz için böyle bir şey hazırladık, kermes yaptık. Ailelerimiz ile birlikte bir şeyler hazırladık. Buraya getirdik, sattık. Elde ettiğimiz paraları da Halepli kardeşlerimize göndereceğiz." diye konuştu.



Hatice Kübra Acar da "Biz İmam Hatip olarak Halep'teki kardeşlerimize duyarsız kalamazdık. Bu yüzden onlar için bir kermes düzenledik. Buradan aldığımız geliri de Valiliğimiz aracılığı ile Halep'teki kardeşlerimize yollayacağız." dedi.