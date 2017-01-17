İmam Hatipli Yıllar" Etkinliği

Tiyatrocu ve sunucu Hüseyin Goncagül, "Cumhurbaşkanımız lise yıllarında da şiir seslendirmede ve futbolculukta çok iyiydi. 'İmam hatipte okuyunca ne olacaksınız?' diye soruyor bazı insanlar. Gördüğünüz gibi bir imam hatipli başbakan da oluyor cumhurbaşkanı da oluyor. Yeter ki ideallerimizden, davamızdan ödün vermeyelim." dedi.



Goncagül, "İmam Hatipli Yıllar" etkinliğinde, imam hatip liselerinin dünü ve bugününü anlattı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile İstanbul İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneğince (İSTİMDER) düzenlenen etkinlik, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.



Goncagül, izleyicileri de dahil ederek interaktif hale getirdiği söyleşide, İstanbul İmam Hatip Lisesinde geçen hatıralarını anlattı.



Çoğunluğunu imam hatipli öğrencilerin oluşturduğu etkinlikte, geleceğin Türkiye'sini gençlerin inşa edeceğini belirten Goncagül, lisedeki hocalarının, öğrencileriyle çok yakından ilgilendiğini söyledi.



Goncagül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı sınıfta okuduğuna dikkati çekerek, Erdoğan'ın sınıf başkanlığı yaptığını, sonrasında ise okul başkanlığı görevini yürüttüğünü dile getirdi.



Erdoğan'ın sürekli lise münazaralarına katıldığını aktaran Goncagül, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız lise yıllarında da şiir seslendirmede ve futbolculukta çok iyiydi. Hitabeti kuvvetli, lider bir kişilikti. 'İmam hatipte okuyunca ne olacaksınız?' diye soruyor bazı insanlar. Gördüğünüz gibi bir imam hatipli başbakan da oluyor cumhurbaşkanı da oluyor. Yeter ki ideallerimizden, davamızdan ödün vermeyelim."



"Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve hayatımıza uygulamak zorundayız"



Goncagül, imam hatip liselerinin sosyal yönden kuvvetli olduğunu belirterek, "O dönemlerde Türkiye'de kendi müziğimiz, mehter marşları da yasaklanmıştı. Bir tek Harbiye Askeri Müzesi'ndeki mehteran takımı serbestti. Sivil olarak mehteran takımı oluşturan ilk yer de İstanbul İmam Hatip Lisesi oldu." diye konuştu.



Öğrencilerin, okul çağlarında kendilerini mümkün olduğu kadar geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Goncagül, şöyle devam etti:



"O zamanlar bizim kültür merkezlerimiz yoktu. Televizyonumuz, radyomuz da yoktu. Babam neşeli bir adamdı. O konuşur, biz dinlerdik. Ben de İmam hatibe girdikten 3 sene sonra Devlet Tiyatrosuna tiyatrocu alınacağını duydum. O yarışmaya katıldım ve 600 çocuktan ilk 50'ye girdim. Sonrasında yarışmayı kazandım ama kazandığımı okuldaki hocalarıma, imam hatipli olduğumu da tiyatrodakilere söyleyemedim."



Hüseyin Goncagül, sıkı bir arkadaşlık ilişkisinin insan hayatındaki önemine değinerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'yla da aynı sınıfta okudukları bilgisini verdi.



Gençlerin kültür sanat faaliyetlerini yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Goncagül, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hayatı takip etmelisiniz. Sosyal medyayı çok iyi kullanmalısınız. En az bir yabancı dili çok iyi konuşmalısınız. Asıl önemli olan konu da maneviyat. Bakın artık hainler içimizden çıkıyor. Siz, geleceğin yöneticileri, doktorları, mühendisleri, imamları olacaksınız. İmam hatip öğrencileri önder olmalıdır. Yaşantılarıyla örnek olmalıdır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve hayatımıza uygulamak zorundayız." ifadelerini kullandı.