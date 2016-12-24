Imam Hatipli Öğrenciler 15 Temmuz'u Sahneledi

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Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, programda yaptığı konuşma

Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin tiyatro gösterisinde görüntü İmam hatipli öğrenciler 15 Temmuz'u sahneledi

VAN ( AA) - Van'da imam hatipli öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı tiyatro oyununu sahneledi.



Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Van Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenledi.



Öğrenciler, programda, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı "Okçular Tepesi" isimli tiyatro oyununu sahneledi.



Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, programda yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını söyledi.



Darbe girişiminin devlet büyükleri sayesinde engellendiğini belirten Ceylani, şöyle konuştu:



"Amaçlarına ulaşamadılar ve Allah'ın izniyle ulaşamayacaklar. Bunlar silahla, topla, tankla değil, bunların sanal dünyada da çalışmaları devam ediyor. Siber saldırıları devam ediyor. Ekonomik olarak ülkemizi çökertmek için çeşitli kumpaslarla çalışmaları devam ediyor. Artık herkes bilsin ki gençliğimiz şuurludur. Milletimiz şuurludur."



Programa, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve veliler de katıldı