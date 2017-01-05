Imam Hatip Öğrencilerinden Suriyeli Sığınmacılara Yardım - Osmaniye

Osmaniye'de İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Halep kalbimizde" kampanyası kapsamında çadırda yaşayan Suriyeli sığınmacılara yardım etti.



Öğrenciler tarafından başlatılan yardım kampanyasında, yatak, battaniye, kilim, giysi ve gıda gibi yardım malzemeleri toplanarak, Şabaplı köyündeki çadırda yaşayan Suriyeli sığınmacılara ulaştırıldı.



Küçük çocuklara şeker ve çikolata gibi çeşitli hediyeler veren öğrenciler, hazırladıkları giysileri öğretmenleriyle Suriyeli anne ve çocuklarına giydirdi.



Okul müdürü Halil İbrahim Tamer, yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan drama karşı öğrencilerin duyarlı davranarak sığınmacılara yardım eli uzattıklarını söyledi.



Öğrencilerin soğuk havada sığınmacılara yardım etmek istediğini ve kendilerinin de konuya destek verdiklerini ifade eden Tamer, "Öğrencilerimiz, kampanya kapsamında Suriyeli anne ve çocuklarının az da olsa yüzünü güldürdüler. Öğretmenler ve velilerin desteğiyle hazırladıkları giysi, gıda ve ev eşyaları Suriyeli kardeşlerimize verdiler. Öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.



Yardım çalışmasına katılan öğrencilerden İkbal Begüm Tamer, Suriye'den gelen ailelerin zor şartlardaki yaşam mücadelesine üzüldüklerini belirterek, "Halep'te yaşananlara duyarsız kalamazdık. Öğretmenlerimizle Şabaplı köyündeki çadırları gezerek ailelerin yaşamlarını gördük. Halep kalbimizde diyerek yola çıktık. Suriyeli anne ve çocuklarını okulumuza davet ederek birlikte yemek yedik ve yardımlarımız ilettik. Çok mutluyuz" diye konuştu.



Suriyeli Fatma El Cesen (40) ise Halep kentinde çatışmaların şiddetinin artırmasıyla 10 kişilik ailesiyle Kadirli ilçesine geldiklerini söyledi.



Savaş nedeniyle tüm mal varlıklarını ve birçok yakınlarını Suriye bırakmak zorunda kaldıklarını ifade eden Cesen, şöyle konuştu:



"Ülkemizde savaş oldu. Biz de kaçmak zorunda kaldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kucak açtı. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin yardımına çok sevindik. İnşallah Suriye'de savaş bitince tekrar ülkemize döneceğiz."