İmam Hatip Öğrencileri, 15 Temmuz Şehitlerini Andı

Uşak Fevzi Çakmak İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan kahramanları anmak için program düzenledi.



Okul Konferans Salonunda düzenlenen ve okul idaresi ile Uşak Valisi Ahmet Okur'un katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.



Programda konuşan Okur, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin Türk halkını derinden yaraladığını ifade etti.



15 Temmuz gecesinin unutulmamasını ve nesilden nesle aktarılması gerektiğine dikkati çeken Okur, şunları söyledi:



"Vatan, bayrak, din ve Kur'an için Allah yolunda 249 vatan evladı şehit oldu. Halende şehit olmaya devam ediyor. Allah bizlere bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Gençlerimiz 15 Temmuzları anılarınızda sürekli canlı tutarak, geleceğe çok daha sağlam ve gayretli adımlarla yürümeli. Bu tür badirelerin bir daha yaşanmaması için geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemizin geleceği için çok çalışmalıyız. Hangi konumda, hangi makamda olursak olalım işimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Başka şansımız yok. Bu memlekete sahip çıkmanın yolu çok çalışmaktan geçmektedir."