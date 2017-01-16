İmam Hatip Külliyesinde İlk Ders Zili Çaldı

Akdağmadeni İmam Hatip Külliyesi ortaokulu binası eğitim hizmetine başladı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 dönüm arazi içinde iki binadan oluşan Külliyede, 48 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi, 11 derslikli İmam Hatip Ortaokulu, 250'şer kişilik iki öğrenci pansiyonu, uygulama cami, spor salonu ve sosyal alanların bulunduğu söyledi.



Anadolu İmam Hatip Lisesinin ise gelecek eğitim öğretim yılında faaliyete gireceğini ifade eden Ceylan, zorlu kış şartlarına rağmen inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:



"İmam hatip okullarında verilen doğru ve güvenilir dini eğitimle öğrencilerimizin, dinini ve maneviyatını doğru öğrenmiş, geleceğe ümitle bakan bir toplum haline geleceğine inanıyoruz. Yapılan külliye son teknoloji eğitim materyalleriyle donatıldı, hiçbir eksiğimiz yoktur. Geçmişten günümüze eğitim sistemimize çok önemli katkılar sunan dinimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin en iyi şekilde öğretildiği imam hatip okullarımız, zaman zaman çeşitli engellemelere maruz kalmasına rağmen, aziz milletimiz tarafından sahiplenilmiş, bu sayede misyon ve vizyonuna uygun eğitim vermeye devam etmişlerdir. İnşallah ilçemizde de bu anlamda daha iyi şartlarda eğitim verecek. Akdağmadeni İmam Hatip Külliyesinin yapımında katkıları olan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a, Belediye Başkanı Suphi Daştan'a ve katkıları olan herkese teşekkür ediyorum."