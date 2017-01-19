İmam Boş Vakitlerinde Medrese İnşaatında Çalışıyor

Korkut ilçesine bağlı Taşlıca köyündeki camide imamlık yapan İbrahim Özkaya, cami bitişiğinde yapımına başlanan medrese inşaatında da çalışarak takdir topluyor.



Namaz saatleri dışında inşaata gelerek, soğuk havaya rağmen yoğun mesai harcayan Özkaya, ülkenin ilim ve irfana hizmet ettiğini, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için de çalıştığını söyledi.



Köyde Kur'an kursu derslerinin verileceği medrese inşaatının tamamlanması için köylülerle seferber olduklarını ifade eden Özkaya, "Köylülerle kendi imkanlarımızla medresemizi yapıyoruz. Her gün camide cemaatle namazımızı kıldıktan sonra yaşlısıyla ve genci ile buraya geliyoruz. Kapı pencere takıyoruz. Sıva ve mermerleri tamamen köylülerle yaptık çünkü bu bir insanlık görevidir." dedi.