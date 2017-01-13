İmalathanede Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya aksesurları imalathanesinde yangın çıktı.



Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü 16. Sokak'ta mobilya aksesuarı imalatı yapılan işyerinin üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Büro kısmında çıkan yangın çalışanlar tarafından fark edildi. Dumandan etkilenmemek içinde kendilerini dışarıya atan kadın çalışanların haber vermesi üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına 4 araçla müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Emniyet Müdürlüğü tedbir alırken, her ihtimale karşı sağlık ekibi de sevk edildi. İmalathane kısmına sıçrama tehlikesi olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İşyerinin yazıhane bölümünde büyük maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA