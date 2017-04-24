İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 1.7 Puan Arttı

– İmalat sanayinde kapasite kullanımının bir önceki aya göre 1.7 puan arttığı açıklandı.



Merkez Bankası'nın İmalat sanayi kapasite kullanımını belirlemek için nisan ayında 2 bin 544 işyerine gönderdiği ve 2 bin 54 katılımcıdan gelen yanıtlarla oluşturduğu "İktisadi Yönelim Anketi" sonuçları açıklandı.



Yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edilen sonuçlara göre 2017 yılı Nisan ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 78.4'e yükseldi.



İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.9 puan artarak yüzde 78.8'e çıktı.



Anket sonuçlarına göre, Nisan'da tüm mal gruplarında kapasite kullanımlarında artış gözlendi.



(Grafikler) - İstanbul