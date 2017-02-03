Türk pop müziğinin yeni yıldızı İlyas Yalçıntaş, akustik performansı ile 3 Şubat'ta Sabancı Kültür Merkezi Kocaeli Merkezi'nde sahne alıyor.



X Factor Türkiye'de "İncir" şarkısı ile en çok dikkat çeken isim olan İlyas Yalçıntaş, bu özel gecede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.



Enbe Orkestrası'nın son albümünde "İncir" şarkısıyla yer alan İlyas Yalçıntaş, iTunes'ta ve TTNet Müzik'te en çok indirilen ve en çok dinlenilen şarkıcı olmayı başardı. Albümün ilk klip şarkısı da olan İncir'in videosu internette milyonlarca kez izlenerek dinleyicilerle buluştu.



X Factor Türkiye'de şarkısı ve sesi kadar canlı performans başarısı ile de hafızalara kazınan İlyas Yalçıntaş, yarışmadan bu yana beklenen performansını dinleyicilerine sunacak.