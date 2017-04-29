Tarih : 29 Nisan 2017



Yer : Bursa - 22,02



Ön Satış: 35 TL



Türk pop müziğinin yeni yıldızı İlyas Yalçıntaş, 29 Nisan Cumartesi 22,02'de sahne alıyor.



ENBE Orkestrası'nın son albümünde 'İncir' şarkısıyla yer alan İlyas Yalçıntaş, I Tunes'ta ve TTNet Müzik'te en çok indirilen ve en çok dinlenilen şarkıcı olmayı başardı. Albümün ilk klip şarkısı da olan 'İncir'in videosu internette milyonlarca kez izlenerek dinleyicilerle buluştu.



Bilgi



*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.



*Kapı Açılışı: 22: 00



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : 22,02



Mekan Adresi : Görükle Mah. Atatürk Caddesi No: 101B/M/1



Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00



Kategori : İlyas Yalçıntaş



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır