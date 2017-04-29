İlyas Yalçıntaş
Tarih : 29 Nisan 2017 Yer : Bursa - 22,02Ön Satış: 35 TLTürk pop müziğinin yeni yıldızı İlyas Yalçıntaş, 29 Nisan Cumartesi 22,02'de sahne alıyor.
Tarih : 29 Nisan 2017
Yer : Bursa - 22,02
Ön Satış: 35 TL
Türk pop müziğinin yeni yıldızı İlyas Yalçıntaş, 29 Nisan Cumartesi 22,02'de sahne alıyor.
ENBE Orkestrası'nın son albümünde 'İncir' şarkısıyla yer alan İlyas Yalçıntaş, I Tunes'ta ve TTNet Müzik'te en çok indirilen ve en çok dinlenilen şarkıcı olmayı başardı. Albümün ilk klip şarkısı da olan 'İncir'in videosu internette milyonlarca kez izlenerek dinleyicilerle buluştu.
Bilgi
*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.
*Kapı Açılışı: 22: 00
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : 22,02
Mekan Adresi : Görükle Mah. Atatürk Caddesi No: 101B/M/1
Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00
Kategori : İlyas Yalçıntaş
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır