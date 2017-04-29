İlyas Yalçıntaş

Tarih : 29 Nisan 2017 Yer : Bursa - 22,02Ön Satış: 35 TLTürk pop müziğinin yeni yıldızı İlyas Yalçıntaş, 29 Nisan Cumartesi 22,02'de sahne alıyor.

İlyas Yalçıntaş

Tarih : 29 Nisan 2017

 Yer : Bursa - 22,02

Ön Satış: 35 TL

Türk pop müziğinin yeni yıldızı İlyas Yalçıntaş, 29 Nisan Cumartesi 22,02'de sahne alıyor.

ENBE Orkestrası'nın son albümünde 'İncir' şarkısıyla yer alan İlyas Yalçıntaş, I Tunes'ta ve TTNet Müzik'te en çok indirilen ve en çok dinlenilen şarkıcı olmayı başardı. Albümün ilk klip şarkısı da olan 'İncir'in videosu internette milyonlarca kez izlenerek dinleyicilerle buluştu.

Bilgi

*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.

*Kapı Açılışı: 22: 00

18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : 22,02

Mekan Adresi : Görükle Mah. Atatürk Caddesi No: 101B/M/1

Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00

Kategori : İlyas Yalçıntaş

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Enbe Orkestrası, Atatürk Caddesi, Türk Pop Müziği, TTNET Müzik, Türk Lirası, Yeni Yıl, 29 Nisan, Nilüfer, Görükle, Konser