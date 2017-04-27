İlyas Yalçıntaş

İlyas Yalçıntaş konseri, 27 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat merkezi'nde!

İlyas Yalçıntaş

İlyas Yalçıntaş konseri, 27 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat merkezi'nde!

İlyas Yalçıntaş konseri Ebru Şallı'nın sürpriz dans gösterisi ile birlikte TOFD Hüsnü Ayık Bakım Merkezi yararına gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : İlyas Yalçıntaş

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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