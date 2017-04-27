İlyas Yalçıntaş
İlyas Yalçıntaş konseri, 27 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat merkezi'nde!
İlyas Yalçıntaş konseri, 27 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat merkezi'nde!
İlyas Yalçıntaş konseri Ebru Şallı'nın sürpriz dans gösterisi ile birlikte TOFD Hüsnü Ayık Bakım Merkezi yararına gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İlyas Yalçıntaş
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io