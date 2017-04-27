İlyas Yalçıntaş konseri, 27 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat merkezi'nde!



İlyas Yalçıntaş konseri Ebru Şallı'nın sürpriz dans gösterisi ile birlikte TOFD Hüsnü Ayık Bakım Merkezi yararına gerçekleşecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İlyas Yalçıntaş



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır