İllüzyonel Teknikler: Hikayeleştirme, Oyunlaştırma ve Kullanıcı Deneyimi Sertifikalı Workshop
18: 45 - 19: 15İllüzyonel Teknikler Açılış : Yrd. Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel, İstanbul Ticaret Üniversitesi19: 15 - 19: 45 Hikayeleştirme (Storytelling) : Sinan Sülün, Dinamo Danışmanlık, Storyteller19: 45 - 20: 00 ARA20: 00 - 20: 30Kullanıcı Deneyimi (User Experience) : Mustafa Dalcı...
18: 45 - 19: 15
İllüzyonel Teknikler Açılış : Yrd. Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel, İstanbul Ticaret Üniversitesi
19: 15 - 19: 45
Hikayeleştirme (Storytelling) : Sinan Sülün, Dinamo Danışmanlık, Storyteller
19: 45 - 20: 00 ARA
20: 00 - 20: 30
Kullanıcı Deneyimi (User Experience) : Mustafa Dalcı - Userspots Founder
20: 30 - 21: 00
Oyunlaştırma (Gamification) : Ercan Altuğ Yılmaz, Mindset İnstute, Gamer
Lokasyon : http://habita.com.tr
Dijitalin yeni normal olduğu ve dikkat ekonomisiyle karakterize edilen bir dünyada markaların yeni takım çantasıyla tanışmaya hazır olun !
Düşünen, zihinsel çaba harcayan beynimizim sol yarımküresini yormak yerine yeni çağda markalar beynimizin sağ yarımküresini keşfetmeye başladı. Hayaller, hikayeler, oyunlaştırılarak motive edici hale getirilen unsurlar, sezgilere dayalı düşünmeksizin hareket etmeyi sağlayan otomatikleştirilmiş davranış kalıplarını yöneten kısım beynimizin bilinçaltı olarak bilinen sağ yarımküresi.
İllüzyonel tekniklerolarak adlandırılan ve bilinçli beynin haberi olmaksızın tüketicileri etkileşime ikna etmeyi sağlayan teknikler hikayeleştirme, kullanıcı deneyimi ve oyunlaştırmanın iş hedeflerine uygun olarak sistematik biçimde kullanılması esasına dayanmaktadır.
Oyunlaştırma, Oyun olmayan bir gerçek hayat kurgusunu, oyunu andırarak bir başka ifadeyle oyunsallaştırarak kullanıcının ürün kullanımında, arzu edilen aksiyonları almada, tekrarlanan alışverişler yapmada daha motive hale gelmesi sağlanmaktadır.
Hikayeleştirme, markalarla ve insanlarla duygusal bağlar kurmanın, akılda kalıcı bir etki bırakmanın ve anlam yaratmanın en iyi yoludur.
Kullanıcı deneyimi, düşündürtmeyen, eğlendiren kendini unutturup akışa kapılacak biçimde tasarlayarak tüketicileri bir tür hayal dünyasına sokar.
EĞİTİME KATILIM ÜCRETSİZ OLUP İSTEĞE BAĞLI OLARAK SERTİFİKA VE KİTAP ALINABILECEKTIR:
EĞİTMENLERDEN İMZALI KATILIM SERTİFİKASI + İMZALI DİJİTAL ÇAĞDA İLLÜZYONEL PAZARLAMA KİTABI = 50 TL
http://www.dr.com.tr/Kitap/Dijital-Cagda-Illuzyonel-Pazarlama/Adnan-Veysel-Ertemel/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Satis-Pazarlama-Halkla-Iliskiler/urunno=0001683921001
http://www.dr.com.tr/Kitap/Oyunlastirma/Ercan-Altug-Yilmaz/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Satis-Pazarlama-Halkla-Iliskiler/urunno=0000000668202
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Habita coworking
Mekan Adresi : Yeşilce Mahallesi Ulubaş Cad No: 23 Kat: 2 4.Levent, Sanayi Mahallesi, Istanbul http://habita.com.tr
Başlangıç Saati : 19.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İllüzyonel Teknikler: Hikayeleştirme, Oyunlaştırma ve Kullanıcı Deneyimi Sertifikalı Workshop
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır