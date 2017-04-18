İllüzyonel Teknikler: Hikayeleştirme, Oyunlaştırma ve Kullanıcı Deneyimi Sertifikalı Workshop

18: 45 - 19: 15



İllüzyonel Teknikler Açılış : Yrd. Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel, İstanbul Ticaret Üniversitesi



19: 15 - 19: 45



Hikayeleştirme (Storytelling) : Sinan Sülün, Dinamo Danışmanlık, Storyteller



19: 45 - 20: 00 ARA



20: 00 - 20: 30



Kullanıcı Deneyimi (User Experience) : Mustafa Dalcı - Userspots Founder



20: 30 - 21: 00



Oyunlaştırma (Gamification) : Ercan Altuğ Yılmaz, Mindset İnstute, Gamer



Lokasyon : http://habita.com.tr



Dijitalin yeni normal olduğu ve dikkat ekonomisiyle karakterize edilen bir dünyada markaların yeni takım çantasıyla tanışmaya hazır olun !



Düşünen, zihinsel çaba harcayan beynimizim sol yarımküresini yormak yerine yeni çağda markalar beynimizin sağ yarımküresini keşfetmeye başladı. Hayaller, hikayeler, oyunlaştırılarak motive edici hale getirilen unsurlar, sezgilere dayalı düşünmeksizin hareket etmeyi sağlayan otomatikleştirilmiş davranış kalıplarını yöneten kısım beynimizin bilinçaltı olarak bilinen sağ yarımküresi.



İllüzyonel tekniklerolarak adlandırılan ve bilinçli beynin haberi olmaksızın tüketicileri etkileşime ikna etmeyi sağlayan teknikler hikayeleştirme, kullanıcı deneyimi ve oyunlaştırmanın iş hedeflerine uygun olarak sistematik biçimde kullanılması esasına dayanmaktadır.



Oyunlaştırma, Oyun olmayan bir gerçek hayat kurgusunu, oyunu andırarak bir başka ifadeyle oyunsallaştırarak kullanıcının ürün kullanımında, arzu edilen aksiyonları almada, tekrarlanan alışverişler yapmada daha motive hale gelmesi sağlanmaktadır.



Hikayeleştirme, markalarla ve insanlarla duygusal bağlar kurmanın, akılda kalıcı bir etki bırakmanın ve anlam yaratmanın en iyi yoludur.



Kullanıcı deneyimi, düşündürtmeyen, eğlendiren kendini unutturup akışa kapılacak biçimde tasarlayarak tüketicileri bir tür hayal dünyasına sokar.



EĞİTİME KATILIM ÜCRETSİZ OLUP İSTEĞE BAĞLI OLARAK SERTİFİKA VE KİTAP ALINABILECEKTIR:



EĞİTMENLERDEN İMZALI KATILIM SERTİFİKASI + İMZALI DİJİTAL ÇAĞDA İLLÜZYONEL PAZARLAMA KİTABI = 50 TL



http://www.dr.com.tr/Kitap/Dijital-Cagda-Illuzyonel-Pazarlama/Adnan-Veysel-Ertemel/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Satis-Pazarlama-Halkla-Iliskiler/urunno=0001683921001



http://www.dr.com.tr/Kitap/Oyunlastirma/Ercan-Altug-Yilmaz/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Satis-Pazarlama-Halkla-Iliskiler/urunno=0000000668202



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Habita coworking



Mekan Adresi : Yeşilce Mahallesi Ulubaş Cad No: 23 Kat: 2 4.Levent, Sanayi Mahallesi, Istanbul http://habita.com.tr



Başlangıç Saati : 19.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İllüzyonel Teknikler: Hikayeleştirme, Oyunlaştırma ve Kullanıcı Deneyimi Sertifikalı Workshop



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır