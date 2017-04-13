İller Bank Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri'de Yapıldı
İller Bank Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İller Bankası yerel yönetimlerin anasıdır" dedi.
İller Bank Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İller Bankası yerel yönetimlerin anasıdır" dedi.
Kentte bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bank Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş, İller Bank Yönetim Kurulu Başkanvekili Refik Tuzcuoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Yerel yönetimlerin kredi ve proje taleplerinin değerlendirildiği ve İller Bankası'nın yatırım ve finans programları ile ilgili görüşmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bankamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ilgili kuruluşudur. Bankamızın sermayesi 18 milyar TL civarındadır. Özenmiş sermaye itibariyle 1. sıradadır. Kullandırdığımız fonlar itibariyle de 1. sıradayız. Türkiye'de bin 397 belediye ve özel idareler var. Bizim yılda 25 milyar civarında bütün yerel yönetim birimlerine para gönderiliyor. Onların kullanacağı bazı krediler de biz temin ediyoruz. Bu kredileri su, kanal ve alt yapılarda kullandırdığımız gibi üst yapılarda da kullandırıyoruz. Kullandırdığımız kredilerin faiz miktarları düşük olduğu için belediyeler bizden kredi kullanmak için zorluyorlar. Bütün bu işleri yaparken, bir taraftan da belediyelerimiz için danışmanlık yapıyoruz. Her belediyeler İstanbul, Ankara ve Kayseri gibi güçlü belediyeler olmadığı için birçok belediyelerin çalışmalarını da vermeye devam ediyoruz. İller Bankası yerel yönetimlerin anasıdır. Onların her işini karşılıyor ve daraldıklarında yardımına koşan banka konumundadır. Güneydoğu'da ne teröristlerin ne kadar yakıp yıktığı yer varsa onların onarımına da girmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.
Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İller Bankası kendi kaynaklarını oluşturmak için mücadele içerisindedir. İller Bankası ne kadar güçlü olursa, belediyeler de o kadar güçlü olur. Geçtiğimiz günlerde, Fikirtepe'de 10 yıldır süren sıkıntı vardı ve kimse el uzatmıyordu. 10 yıldır süren bu problemlere bakanlık olarak biz girdik ama çözüm ortağımız İller Bankası'dır. Kayseri belediyelerimizde İller Bankası'ndan faydalanmaya devam ediyor." - KAYSERİ