Kalkınma Atölyesi Başkanı Ertan Karabıyık, "Roman mevsimlik tarım işçileri, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının hepsini daha derinden yaşıyor." dedi.



İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı desteği ile yürüttüğü "İlle de Bir İş Olsun Projesi" kapsamında, seminer düzenlendi.



"Romanlar ve mevsimlik tarım işçiliği" konusunda bilgi veren Karabıyık, Kalkınma Atölyesi'nin 2002'den bu yana mevsimlik tarım işçiliği konusunda çalışmalar yaptığını, Türkiye'nin her yerinden işçilerle görüştüklerini anlattı.



Karabıyık, mevsimlik işçilerin tarımda büyük rol oynadığını, tüm ürünlerde emeklerinin bulunduğunu ifade ederek, çoğunlukla doğu ve güneydoğudan ülkenin her yerine gittiklerini belirtti.



Anadolu'daki yabancı göçmen işçilerin varlığına dikkati çeken Karabıyık, Gürcü, Azeri, Ermeni, İranlı, Afgan, Kazak, Özbeklerle karşılaştıklarını söyledi.



Karabıyık, Suriyeli işçilerin son yıllarda oranlarının arttığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Biz buna yoksulların mücadelesi diyoruz. Mevsimlik işçiler toplumun en yoksul kesimidir. Bu işçiler arasında Romanlar doğrudan iş bulamıyor. Diğer işçiler iş bulduktan sonra eğer işçi ihtiyacı varsa Roman işçilere iş veriliyor. Ön yargılar var, ayrımcılık var. Roman mevsimlik tarım işçileri, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının hepsini daha derinden yaşıyor."



Etkinlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı da mübadelede Romanların yaşadıklarına ilişkin sunum yaptı.