İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (İZROMDER) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının desteğiyle yürüttüğü "İlle de Bir İş Olsun" Projesi kapsamında Bergama'da düzenlediği "2. Ortak Akıl Çalıştayı"nın raporu yayımlandı.



İZROMDER Başkanı Abdullah Cıstır, yaptığı yazılı açıklamada, raporda Romanların kültürel farklılıkları ve maruz kaldıkları ayırımcılık nedeniyle mekansal olarak şehir merkezlerinden ve sosyal hayattan uzak bölgelerde yaşamak zorunda kaldıklarının belirtildiğini aktardı.



Roman vatandaşların şehirle iç içe fakat asimilasyon olmadan yaşamalarının gerektiğinin kaydedildiğini dile getiren Cıstır, "Raporda 'Mekansal olarak kendine özgü yaşam tarzı olan bir toplumun betonarme yapılarda, apartmanlarda, sitelerde yaşamaları mümkün değildir fakat Roman mahalleleri yapısal olarak vasat durumdadır.' denildi." ifadelerini kullandı.



Cıstır, raporda şu ifadelere yer verildiğini belirtti:



"Romanlar şehir merkezlerine ayak uydurarak, sosyal yaşamı, şehrin kültürel faaliyetlerini benimseyerek yaşamalı ve komşuluk ilişkileri kurmalıdırlar. Böylece roman vatandaşlara olan negatif algı yerini hoşgörüye bırakabilecek ve dayanışma içerisinde yaşanabileceği düşüncesi benimsenmiş olacaktır."



"Kültüre özgü yapılar inşa edilmeli"



Cıstır, yoksunluk ve yoksulluğun getirdiği şehrin uzak bölgelerine konuşlanma durumunun Romanları toplum dinamiklerinden uzak tutarak, içe kapalı bir toplum haline getirdiğini kaydetti.



Sağlıksız barınma koşullarının, Roman mahallelerinin şehir merkezine uzak bölgelerde yer almasının yaşam kalitesini düşürdüğünü belirterek, "Bu sorunun çözülebilmesi için Roman vatandaşların kendi kültürlerine özgü yaşayabilecekleri yapılar inşa edilmelidir. Romanlar toplum tarafından ön yargıya maruz kalarak potansiyel olarak suçlu kabul edilmektedir. Bu kapsamda yerel yönetimler, halk eğitim merkezleri ortak hareket etmeli ve Roman mahallelerinde eğitimin teşvik edilmesi için çalışmalar yapılmalıdır." diye konuştu.