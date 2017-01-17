Ilkokulunun Çatısında Yangın (2)

Şanlıurfa'da bir ilkokulunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Şeyh Mahsut Mahallesi'ndeki Eyyübiye İlkokulunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Öğrencileri güvenlik amacıyla bahçeye çıkaran okul yönetimi, durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle dumandan hafif etkilenen 5 öğrenciye ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.