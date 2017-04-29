İlkokulda Kalp Krizi Geçiren Müdür Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğurlandı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde okulda kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Müdür Yardımcısı 41 yaşındaki Hamza Doğan toprağa verildi.



Mesudiye İlkokulu'nda Müdür Yardımcısı, evli ve 2 çocuk babası Hamza Doğan, perşembe günü okulda geçirdiği kalp krizi sonucu rahatsızlandı. Meslektaşları tarafından çağrılan ambulans ile inegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Hamza Doğan'ın cenazesi dün İnegöl Çimen Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazı ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Doğan için yapılan cenaze törenine ailesi, çocukları, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ve meslektaşları da katıldı.



- İnegölbursa