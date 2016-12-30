İlkokul Öğrencilerinin Tekerlekli Sandalye Yardımı

Manisa'da Gazi İlköğretim Okulu 3/C sınıfı öğrencileri, aralarında topladıkları paralarla Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfında (ZİÇEV) eğitim gören ihtiyaç sahibi 5 öğrenciye tekerlikle sandalye hediye etti.



ZİÇEV'de düzenlenen törende konuşan ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş yapılan etkinlikten mutluluk duyduğunu söyledi.



Okumuş, "Manisa Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı'ndaki arkadaşların da desteğiyle Gazi İlköğretim Okulu 3/C sınıfı öğrencileri bizim engelli çocuklarımıza 5 adet tekerlekli sandalye getirdiler. Bu duyarlı davranışı küçüklerimiz düşünebiliyorsa, büyüklerimizin daha büyük şeyleri düşünmesi lazım. Engelliler konusu Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına girmesi gerek. Akıllarda engellilere yardım etme fikri bile bizimi için çok değerli." dedi.



Örencilere yardımcı olan Manisa Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Başkanı Canan Balatlı da "Bu yılın son etkinliğini Gazi İlkokulu ve Vakfımız iş birliği ile ZİÇEV'de barınan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yapmaya karar kıldık." dedi.



Bağış kampanyasına katılan 3-C sınıfı öğrencisi Ayşegül Duman, "Sınıfça düşündük, aklımıza geldi böyle bir yardım yapmak. Harçlıklarımızdan ayırdığımız paraları topladık yardım yaptığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.