İlkokul Öğrencilerinden Zonguldak Kömürspor'a Forma Desteği

Zonguldak Merkez Bahçelievler İlkokulu 3. sınıf öğrenci velileri kendi aralarında para toplayarak Zonguldak Kömürspor'a destek olmak için 50 adet forma satın aldı.



Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'a destek olmak isteyen Bahçelievler İlköğretim okulu öğrencileri ve velileri kendi aralarında para toplayarak 50 adet forma satın aldı. Okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler yaptırdıkları formayı giyerek sınıfta derse girdi.



Öğrencileri ziyaret eden Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner öğrencilere desteklerinden dolayı dondurma dağıttı. Zonguldak Kömürspor'a verdiği desteklerinden dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Süleyman Caner, iş adamlarına ve sanayicilere sitemde bulundu. Bütün güzel şeyleri çocukların yaptığının altını çizen Başkan Caner, "Bizim bu okula ikinci gelişimiz daha önce yine okul müdürümüz öncülüğünde takvim kampanyamıza destek vermek amaçlı yine bir sınıfıma takvim satışı yapmıştık. Çocuklarımız Zonguldak Kömürspor'a destek amaçlı böyle bir kampanya düzenlemişlerdi. Bugünde öğretmenlerimiz kendi sınıfında bir farkındalık oluşturmak yani Zonguldak Kömürspor'a kent olarak destek olunması için velilerin destekleriyle hazırlanan formalar öğrenci kardeşlerimize giydirilmiş ve güzel bir görüntü oluşturulmuştur. Bunlar çok güzel şeyler ama bu güzel şeyleri hep çocuklarımız yapıyor. Büyüklerimizin iş adamlarımızın, sanayicilerimizin bunları örnek almasını istiyoruz. Nasıl çocuklarımız Zonguldak Kömürspor'a destek veriyorlarsa onlarında artık takımı görme zamanı geldi de geçiyor. İnşallah bugün yapılan bu hareketin yeni sezonda Zonguldak Kömürspor'a olumlu olarak sanayicisinden iş adamına kadar örnek alınmak suretiyle bize olumlu dönüş sağlanmasını temenni ediyorum. Başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Zonguldak Kömürspor'a her zaman destek olunması gerektiğini ifade eden Bahçelievler Merkez İlkokulu Müdürü Ali Özdoğan ise, "Bu kentte yaşayan herkesin küçüğünden büyüğüne Zonguldak Kömürspor'dan sorumlu olduğunu düşünüyorum ve tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK