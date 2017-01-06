İlkokul Öğrencilerinden Ordulu Şehide Vefa

ORDU'nun Ünye İlçesi'nde Yunus Emre İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, geçen yıl Hakkari'de şehit düşen Uzman Onbaşı Kerim Örtücü'nün mezarını ve ailesini ziyaret etti.



Geçen Haziran ayında Hakkari-Çukurca karayolunda güvenlik güçlerinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Kerim Örtücü'nün Ünye'nin Taflancık Mahallesindeki mezarı, Yunus Emre İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Sınıf öğretmeni Bahri Yıldırım'ın öncülüğünde şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler dua etti. Öğrenciler şehidin mezarına çiçek bıraktı. Daha sonra şehit annesi Maide ve şehit babası Ahmet Örtücü'yü evlerinde ziyaret etti.



- Ordu