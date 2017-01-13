İlkokul Öğrencilerinden Halepli Çocuklara Yardım

Muratpaşa ilçesinde bulunan Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileri, Halepli öğrenciler için yardım topladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileri tarafından toplanan 150 battaniye ile kıyafet ve gıdadan oluşan 50 koli yardım Halep'e ulaştırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.



Öğrenciler, toplanan yardımlarla birlikte Halepli çocuklara bir de mektup gönderdi.



3'üncü sınıf öğrencilerinden Aişe Hümeyra Yazıcı, mektubunda duygularını, "Bizler burada her akşam rahat ve sıcak yataklarımızda yatıyoruz. Kimbilir onlar nerede ve nasıl uyuyor. Okulumuzun başlattığı kampanyayı duyunca hemen babamdan ve akrabalarımızdan yardım istedim. Onlar da yardımcı oldu. Battaniye ve elbiseler aldık. Öğretmenlerimize teslim ettik. Bizler onları televizyondan görüyoruz. Onlara sesimizi bu yolla duyurmak istedik. Bu nedenle ben de onlar için bir mektup yazdım. Yardımları nasıl topladığımızı onlar için ne hissettiğimizi anlattım." şeklinde dile getirdi.



3'üncü sınıf öğrencisi Hümeyse Arslan ise, "Savaştan kaçan insanlar, bizim gibi çocuklar bizlerden yardım bekliyor. Biz onlar için her zaman dua ediyoruz. İnşallah soğukta kalmazlar savaş biter evlerine dönerler." dedi.



Okul müdürü Osman Nuri Batmaz da, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasını duyunca okul olarak destek vermek istediklerini belirtti.



Batmaz, "Öğrencilerimiz ve velilerimiz ellerinden ne geliyorsa küçük büyük demeden bu kampanyaya destek odu. Gerçekten çok duyarlı davrandılar. Böylesi dönemlerde birlik olarak büyük devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyoruz. Birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe tüm dünya mazlumlarına bu küçücük evlatlarımız dahi yardımda bulunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Antalya'dan Halep'e Gönül Köprüsü" yardım kampanyası çerçevesinde Halep'e 9 tır dolusu yardım malzemesi gönderilmişti.



Kampanyanın devam ettiğini belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen yardımların Halep'e ulaştırılmaya devam edileceğini bildirdi.