İlkokul Öğrencilerinden Başkan Yaman'a Ziyaret

Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde bulunan Bayırköy İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.



Öğrencilerin ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bayırköy ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri bugün bizleri ziyaret edip yerel yönetimler ile ilgili öğretmenlerinin verdiği ödev doğrultusunda bizlere sorular sordular. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK