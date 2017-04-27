İlkokul Öğrencileri İçin "Nesilden Nesile Oyun Şenliği" Düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne (BEÜ) bağlı Ereğli Eğitim Fakültesi (EEF) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Ören İlkokulu'nda ki çocuklara güzel bir gün yaşatabilmek adına 'Nesilden Nesile Oyun şenliği' etkinliği düzenledi.



EEF Okul Öncesi Sınıf öğretmenliği öğrencilerinden; Aynur Boz, Berrak Güngördü, Merve Bektaş, Gamze Öngüç, Neslihan Binici, Kader Tekin, Proje ve proje ekip sorumlusu Sevda Tosun'un yer aldığı ve Yrd.Doç.Dr. Ezgi Taylan Koparan'ın koordinatörlüğünde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında teknoloji çağının esiri olan çocuklara farklı bir atmosfer oluşturmak amacıyla 'Nesilden Nesile Oyun Şenliği' etkinliği gerçekleştirildi.



Proje ekip sorumlusu Sevda Tosun, çocukların günümüz çağında teknolojinin esiri olduklarını ve onları kültürel eski oyunlarla eğlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Tosun açıklamasında "Bu proje de eski zamanların eğlencesi 'Hacivat Karagöz' gölge oyununu oynayarak, unutulmayan fıkraları ile bizleri bir yandan güldürüp bir yandan düşündüren halk kahramanımız, Nasrettin Hoca'yı fıkraları ile çocuklarla buluşturarak ayrıca geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını çocuklara tanıtıp birlikte oynayarak, geçmişi bugünde yaşamak ve yaşatmayı amaçladık. Projemize çocuklarımızın ve davetlilerimizin ilgi, istek ve katılımları oldukça fazla idi. Çocuklar gösterileri heyecanla izlediler. Oyunlarımıza istekle katıldılar. Çocuklarımızla aramızda oldukça samimi ve keyifli bir ortam oluştu. Çocukların gözlerinden o mutluluğu hissedince bizlerde çok mutlu olduk ve keyif aldık. Çocuklarımız gülsün diye çalıştık ve amacımıza ulaştık. Projemiz kapsamında bizleri yalnız bırakmayan, gerekli yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Kdz. Ereğli Belediyesi, Erdemir Musiki Folklor ve Gençlik Spor Kulübü Derneği, Deniz Ticaret Odası, Esnaf Kefalet ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına teşekkür ediyoruz" dedi.



İlkokul öğrencileri düzenlenen gösteriler ve oynadıkları oyunlarla bir gün boyunca doyasıya eğlendi. - ZONGULDAK